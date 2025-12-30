Partidos enfrentarían crisis presupuestal: Castillo Torres

Los partidos políticos enfrentarán una crisis mayor si no asumen que podrían sufrir la disminución del financiamiento público si se aprueba la reforma electoral federal en enero, y eso les obligará a buscar financiamiento externo.

El desafìo es evitar que los recursos no provengan de grupos fácticos o en caso extremo del crimen organizado, advirtió el ex presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ángel Castillo Torres.

En entrevista, el también exfuncionario en distintos niveles de gobierno dijo que todos los partidos están llamados a manejar los recursos con transparencia y a invertirlos en el fin para el que fueron creados, por ejemplo pagando la nómina a tiempo y los compromisos financieros adquiridos. Recordó que en sus tiempos de dirigente partidista, él pagaba la nómina a tiempo y hasta "impuestos bien copeteaditos"

Luego de que el Instituto Nacional Electoral fijó sanciones administrativas al Partido Revolucionario Institucional, Castillo Torres dijo que los partidos políticos son entes obligados y deben conducirse con transparencia y de la misma forma, seguir la ruta del manejo de los recursos públicos.

El entrevistado expuso que "los partidos políticos están llamados a modificar la resistencia a informar con transparencia", pero, indicó, al mismo tiempo alumbrar muy buenos administradores, si no es que se quiere caer en problemas administrativos.

Finalmente, Castillo Torres consideró que los partidos políticos tienen que formar cuadros adecuados para configurar una reorganización y evitar problemas como las sanciones de los organismos electorales.