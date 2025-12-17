Partidos se repartieron el Cabildo de Pozos

La conformación del Concejo Municipal de Villa de Pozos respondió a un acuerdo político entre partidos y no a un proceso de elección directa, reconoció el diputado local Marco Gama Basarte, al explicar que la integración se definió con base en los porcentajes de votación obtenidos en la elección de 2024.

El legislador detalló que, ante la falta de un ayuntamiento electo constitucionalmente, el Congreso del Estado recurrió a un esquema administrativo similar al que se utiliza para asignar diputaciones de representación proporcional, en el que cada fuerza política recibe espacios conforme a su peso electoral. "La integración se genera a partir de los resultados electorales de 2024, como se hace la asignación de las plurinominales", señaló.

Aunque desde la creación del nuevo municipio se había planteado esta posibilidad, en el primer Concejo Municipal se descartó públicamente ese mecanismo.

En esta ocasión, dijo Gama, el modelo implica que los partidos políticos asuman de manera directa la responsabilidad de los perfiles que propusieron y del desempeño que tengan durante su encargo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el caso de Movimiento Ciudadano, el diputado precisó que a su partido le correspondió una posición dentro del Concejo, por lo que deberán mantenerse atentos al actuar de su representante. "Cada partido tiene que responder por sus propuestas y ser vigilante del buen desempeño de sus funcionarios", afirmó.

Gama mencionó que la designación no deriva de un ejercicio democrático tradicional, sino de una decisión administrativa del Congreso, ante la imposibilidad legal de llevar a cabo una elección constitucional en Villa de Pozos. Cuestionado sobre si la integración fue producto de una negociación política, lo confirmó sin reservas: "Así es, tal cual".