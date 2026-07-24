Fashion Show del DIF Mpal. transformará la UBR Maravillas

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El alcalde Enrique Galindo Ceballos y la presidenta del DIF capitalino, Estela Arriaga Márquez, encabezaron la quinta edición del Fashion Show, una velada con causa que permitirá fortalecer la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) Maravillas, considerada por el presidente municipal como el espacio para todas las familias que tienen entre sus integrantes a una persona con discapacidad.

Gracias a este esfuerzo, la UBR contará con un edificio nuevo, espacios ampliados, nuevas áreas de atención, terapias especializadas y una mayor capacidad para brindar servicios de rehabilitación a cientos de familias.

Durante su mensaje, la presidenta del DIF capitalino, Estela Arriaga Márquez, destacó que el Fashion Show es el reflejo de una ciudad que encuentra en la solidaridad la mejor forma de construir bienestar colectivo. Recordó que hace cinco años nació este proyecto para demostrar que la moda también puede transformar vidas y señaló que cada diseñador, patrocinador, modelo y persona que adquirió un boleto contribuye a que niñas, niños, jóvenes, personas adultas y adultos mayores tengan acceso a instalaciones más modernas, equipamiento especializado y mejores condiciones para recibir sus terapias de rehabilitación.

Por su parte, el alcalde Enrique Galindo reconoció el trabajo de todo el equipo del DIF Municipal y afirmó que la UBR Maravillas representa un espacio fundamental para las familias potosinas. Señaló que, gracias a la gestión permanente de la presidenta del DIF, este año se concretó una importante inversión que permitirá entregar un edificio completamente nuevo, con infraestructura renovada, nuevos espacios de atención, terapias más especializadas y mayor capacidad para responder a las necesidades de quienes requieren rehabilitación. Asimismo, agradeció la participación de patrocinadores, ciudadanía y voluntariado, al destacar que este esfuerzo colectivo hace posible una gran causa social. En el marco del evento, entregó además el Sello de Garantía por el cumplimiento de estándares de calidad en inclusión y compromiso social.

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La pasarela reunió el talento de siete diseñadoras y diseñadores potosinos: Fernando Fresán García, Mariana Penilla, Gustavo de la Cruz, Anahí Perales, Claudia Aguilera, Victoria Canseco y Carolina Cobalto, quienes presentaron colecciones de moda casual, urbana, de noche y accesorios, reflejando la creatividad y calidad del diseño local. Más de 50 modelos dieron vida a cada propuesta, en una noche respaldada por empresas, aliados estratégicos y emprendedores comprometidos con esta causa.

Con esta quinta edición del Fashion Show, el DIF Municipal de la Capital reafirma que la solidaridad se traduce en beneficios tangibles para las familias potosinas. Los recursos recaudados fortalecerán la ampliación y equipamiento de la UBR Maravillas, que ofrecerá instalaciones más amplias, nuevos consultorios, más áreas de terapia, mejores condiciones de atención y una mayor capacidad para seguir transformando la vida de cientos de personas que diariamente encuentran en este espacio una oportunidad para mejorar su calidad de vida.