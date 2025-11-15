Patricia Aradillas rinde protesta como presidenta de Pozos

El Congreso del Estado, nombró a la diputada con licencia Martha Patricia Aradillas Aradillas, como nueva presidenta concejal de Villa de Pozos, luego de que el pleno aprobó el dictamen con 24 votos a favor y tres en contra. El cambio ocurre tras la renuncia de Teresa Rivera Acevedo, quien dejó la representación del Concejo Municipal a un año de haber asumido el cargo.

La votación generó desacuerdos entre legisladores. Marco Gama, de Movimiento Ciudadano, y Gabriela López, de Morena, señalaron que la sustitución debía resolverse dentro del propio Concejo Municipal instalado en 2024 y no mediante una decisión del Congreso. Plantearon que la intervención legislativa podría contradecir el decreto de creación del municipio y afectar derechos de los actuales concejales.

“Quiero decir que las tienen (facultades) porque si no, entonces todas las decisiones que se toman en este Cabildo de Villa de Pozos, tendrían que pasar por este Congreso no nada más las de ver las renuncias”, comentó la legisladora morenista.

En contraste, legisladores del Partido Verde como Héctor Serrano, defendieron que, mientras Villa de Pozos, no cuente con un Cabildo electo, corresponde al Congreso realizar los nombramientos necesarios para garantizar la operación administrativa del nuevo municipio. Recordaron que los artículos transitorios del decreto permiten estas designaciones durante el periodo de transición.

Durante la discusión, también se cuestionó la falta de un calendario para la primera elección municipal en Villa de Pozos. Algunos diputados advirtieron que la población sigue sin una fecha definida para elegir a sus autoridades, pese a los compromisos asumidos desde la municipalización.

Tras la aprobación del dictamen, Aradillas rindió protesta en el pleno y quedó formalmente al frente de la presidencia concejal. La sesión contó con la presencia del dirigente estatal del Partido Verde, Ignacio Segura Morquecho.