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Patronato de Bomberos entrega 4.5 mdp en equipo

Entre ellos un vehículo de atención de emergencias

Por Martín Rodríguez

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Patronato de Bomberos entrega 4.5 mdp en equipo
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      El Patronato Pro Cuerpo de Bomberos entregó a los trabajadores operativos equipamiento por un valor aproximado de 4 millones y medio de pesos, producto de diferentes actividades que derivaron en la recaudación de fondos.

      Por primera vez en años, uno de los productos entregado este viernes por la noche, es un vehículo de atención a emergencias completamente nuevo. El equipo consta de la entrega de un camión Dodge Ram, modelo 2026 cuyo proceso de equipamiento tardó un año.

      Eduardo Moreno Vellido, presidente del patronato pro Cuerpo de Bomberos, dijo que el equipo consiste en detectores multigas, herramientas clave para anticipar riesgos invisibles y salvar vidas antes de que el peligro se manifieste; equipo de protección estructural que es indispensable para enfrentar incendios con mayor seguridad y eficacia; equipo de rescate, que permite intervenir con precisión en situaciones donde cada segundo cuenta; equipo forestal y boquillas que son esenciales para combatir incendios en nuestras zonas naturales y proteger nuestro entorno y equipo de respiración autónoma.

      El paquete de entrega incluye sistemas de detección de fugas y mangueras que representan la diferencia entre el riesgo y la posibilidad de regresar a casa; motosierras, que son fundamentales para labores de rescate, liberación de caminos y atención emergencias y algo que muchas veces no se ve, pero que es vital: el mantenimiento, las repetidoras de radiocomunicación, porque sin comunicación no hay coordinación y sin coordinación, no hay respuesta efectiva.

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