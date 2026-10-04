La Adictiva desaira a Karina Torres en fiesta final de LCDLFM

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- La última fiesta de La Casa de los Famosos México terminó en medio de la controversia. Dos vocalistas de La Adictiva fueron cuestionados en redes sociales por la manera en que saludaron a Karina Torres, una de las finalistas del reality show, durante la celebración musical del programa.

La diferencia entre el trato que dieron a la influencer y el que tuvieron con las demás participantes no pasó inadvertida. Aunque Karina no se pronunció sobre lo ocurrido, los seguidores del programa comenzaron a reclamarle a la agrupación en redes, donde algunos usuarios calificaron el episodio como un acto de transfobia e incluso propusieron bloquear su música en plataformas de streaming.

¿Qué pasó entre La Adictiva y Karina Torres en La Casa de los Famosos México?

El viernes 2 de octubre, los exparticipantes de La Casa de los Famosos México se reunieron para disfrutar de una última celebración organizada por "La Jefa", quien preparó una fiesta para despedir a los habitantes de esta edición.

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La música estuvo a cargo de la agrupación originaria de Mesillas, Sinaloa, que interpretó algunos de sus temas más conocidos mientras los participantes cantaban y bailaban.

Sin embargo, uno de los momentos de la noche terminó por robarse la atención de los espectadores. Mientras la banda interpretaba la canción "Después de ti, ¿quién?", sus vocalistas bajaron del escenario para acercarse a los habitantes y saludarlos.

Fue entonces cuando los gestos de Omar Melendres y Jerry Corrales hacia Karina Torres provocaron una ola de comentarios entre los seguidores del reality.

¿Cómo saludaron Omar Melendres y Jerry Corrales a Karina Torres?

La controversia comenzó cuando Omar Melendres se acercó a los participantes. Durante el recorrido, el cantante saludó a las mujeres con un beso y les tomó la mano; sin embargo, al llegar con Karina Torres, optó por chocar el puño con la participante.

La situación se repitió con Jerry Corrales, quien también saludó de beso a las demás mujeres, pero a Karina únicamente le extendió la mano.

En contraste, Isaac Salas tuvo una interacción distinta con los habitantes, pues saludó de la misma manera a todas las mujeres, incluida la creadora de contenido, mientras que con los hombres mantuvo un trato fraternal.

Las diferencias en los saludos quedaron registradas durante la fiesta y comenzaron a circular entre los seguidores del programa, quienes cuestionaron por qué Karina había recibido un trato distinto al de las demás participantes.

Aunque la influencer no hizo comentarios públicos sobre el episodio, las imágenes bastaron para que el comportamiento de los intérpretes se convirtiera en tema de conversación en redes sociales.

¿Por qué están funando a La Adictiva en redes sociales?

Las reacciones no tardaron en llegar a las cuentas oficiales de La Adictiva, donde algunos usuarios expresaron su molestia por la forma en que los cantantes interactuaron con Karina Torres.

Entre las críticas, hubo quienes señalaron una posible conducta transfóbica y reclamaron a los integrantes de la banda por la diferencia en los saludos. Otros llevaron su inconformidad más lejos y comenzaron a invitar a sus seguidores a bloquear la música de la agrupación en las plataformas de streaming.

Además, algunos usuarios aseguraron que los comentarios relacionados con la polémica estaban siendo eliminados de las publicaciones de la banda.

Las publicaciones de la agrupación se llenaron de mensajes de seguidores que reprocharon la actitud de los vocalistas. Entre los comentarios que comenzaron a circular se encuentran los siguientes:

"Cuando te llevan a levantar el evento y lo hundes".

"¿Esos son los que le negaron el saludo a la ganadora @karina.torrea?".

"Será que serán los nuevis Yaritzos y su banda, los nuevos bloquiados".