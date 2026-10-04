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Motociclista resulta lesionado tras derrape en Periférico Norte

El reporte se registró cerca de las 23:00 horas en el tramo norte del periférico.

Por Redacción

Octubre 04, 2026 11:10 a.m.
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Motociclista resulta lesionado tras derrape en Periférico Norte
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      San Luis Potosí.– Un motociclista resultó lesionado tras derrapar sobre Periférico Norte, en el tramo comprendido entre el puente del Sauce y el puente Vías Aguascalientes.

      El reporte se registró alrededor de las 23:00 horas. Al sitio arribaron paramédicos, quienes valoraron al motociclista.

      Elementos de la Guardia Civil, División Caminos, tomaron conocimiento del hecho.

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