Motociclista resulta lesionado tras derrape en Periférico Norte
El reporte se registró cerca de las 23:00 horas en el tramo norte del periférico.
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San Luis Potosí.– Un motociclista resultó lesionado tras derrapar sobre Periférico Norte, en el tramo comprendido entre el puente del Sauce y el puente Vías Aguascalientes.
El reporte se registró alrededor de las 23:00 horas. Al sitio arribaron paramédicos, quienes valoraron al motociclista.
Elementos de la Guardia Civil, División Caminos, tomaron conocimiento del hecho.
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