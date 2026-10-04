Motociclista resulta lesionado tras derrape en Periférico Norte

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San Luis Potosí.– Un motociclista resultó lesionado tras derrapar sobre Periférico Norte, en el tramo comprendido entre el puente del Sauce y el puente Vías Aguascalientes.

El reporte se registró alrededor de las 23:00 horas. Al sitio arribaron paramédicos, quienes valoraron al motociclista.

Elementos de la Guardia Civil, División Caminos, tomaron conocimiento del hecho.