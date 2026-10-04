logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Paola, prometida de Eduardo Zepeda Rodríguez

Fotogalería

Paola, prometida de Eduardo Zepeda Rodríguez

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Tres hombres asesinados en distintos puntos de Mazatlán

Brayan

Por El Universal

Octubre 04, 2026 11:01 a.m.
A
Tres hombres asesinados en distintos puntos de Mazatlán
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CULIACÁN, Sin., octubre 4 (EL UNIVERSAL).- En una serie de nuevos hechos de violencia registrados en puntos distintos de Mazatlán, tres personas del sexo masculino fueron privados de la vida, entre ellos un joven de nombre Brayan "N", de 19 años de edad, el cual se presume participó en un enfrentamiento.

      Brayan "N" y enfrentamiento con fuerzas federales

      Según los datos que se conocen, Brayan "N", en compañía de otro joven que viajaban en una motocicleta por la carretera México-Nogales, a la altura de la colonia Urías, tuvieron un enfrentamiento, presuntamente con fuerzas federales que los perseguían.

      A la altura de la calle Tráfico, fueron derribados por los disparos de sus persecutores y luego auxiliados para ser llevados a un hospital ya que ambos resultaron heridos, sin embargo, uno de ellos falleció en el hospital a causa de las lesiones que presentó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Ataques armados en colonias Diaz Ordaz y Ejidal

      En un segundo hecho que tuvo lugar en la calle Pino, de la colonia Diaz Ordaz, del puerto, una persona del sexo masculino, cuya identidad aún se desconoce fue asesinada de varios disparos por personas que viajaban en una motocicleta, los cuales lograron huir.

      A un costado de la calle José María Morelos y Pavón, de la colonia Ejidal de Mazatlán, fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino, con las manos atadas a la espalda, disparos y un instrumento punzocortante, clavado en la espalda.

      Las autoridades judiciales que acudieron a dar fe del homicidio doloso no lograron obtener la identidad de la víctima, por lo que su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tres hombres asesinados en distintos puntos de Mazatlán
      Tres hombres asesinados en distintos puntos de Mazatlán

      Tres hombres asesinados en distintos puntos de Mazatlán

      SLP

      El Universal

      Brayan

      Fallece adulta mayor en Sinaloa tras ataque con balas perdidas
      Fallece adulta mayor en Sinaloa tras ataque con balas perdidas

      Fallece adulta mayor en Sinaloa tras ataque con balas perdidas

      SLP

      El Universal

      Una mujer de 85 años murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un ataque a una vivienda en Culiacán.

      Tatiana Clouthier impulsa #TodosConConciencia
      Tatiana Clouthier impulsa #TodosConConciencia

      Tatiana Clouthier impulsa #TodosConConciencia

      SLP

      El Universal

      El movimiento surge tras la designación de Clara Luz Flores como coordinadora estatal de Morena.

      Huelga, propiedades y poder en Monte de Piedad
      Huelga, propiedades y poder en Monte de Piedad

      Huelga, propiedades y poder en Monte de Piedad

      SLP

      Pulso Online

      El paro pasó por tribunales, propuestas rechazadas y protestas contra el dirigente, señalado por su patrimonio.