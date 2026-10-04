Fallece adulta mayor en Sinaloa tras ataque con balas perdidas

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CULIACÁN, Sin., octubre 4 (EL UNIVERSAL).- En un ataque a balazos contra una casa de dos pisos, en la colonia Diez de Mayo, en Culiacán, cuya fachada, puertas y ventanas presentaron severos daños, una vecina que se encontraba reunida con familiares en el interior de otro inmueble resultó muerta por una bala perdida.

Bala perdida causa muerte de adulta mayor en Sinaloa

Los elementos de la policía y del ejército que acudieron al lugar de los hechos fueron notificados de que en una casa que se ubica frente a la que fue objeto de un ataque, una adulta mayor de nombre Ascensión "N", de 85 años de edad, había resultado herida en la cabeza por una bala perdida.

El personal militar y los socorristas de la Cruz Roja que le brindaron los primeros auxilios no lograron estabilizar a la adulta mayor, la cual falleció en el interior de su casa, al ser alcanzada por una de las balas perdidas cuando se encontraba reunida con sus familiares, entre ellos varios menores de edad.

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Detalles confirmados sobre el ataque y consecuencias

Las autoridades confirmaron que la casa de dos pisos que sufrió un ataque a balazos en su fachada, puertas y ventanas, al momento de los hechos, no se encontraban personas en su interior; sin embargo, los peritos de la Fiscalía General del Estado levantaron las actas respectivas sobre estos nuevos hechos de violencia.

Este nuevo feminicidio se vino a sumar a una larga lista de mujeres que han perdido la vida en forma violenta en el transcurso de este año; solo el pasado 30 de septiembre, en un domicilio de la colonia Loma Bonita, de la ciudad de Mazatlán, un grupo armado asesinó a dos mujeres y dejó herido a un hombre.

Los datos de este ataque fueron que por lo menos dos personas armadas que viajaban en una motocicleta ingresaron a la vivienda por la fuerza y dispararon contra las personas que se encontraban en el interior, por lo que Sara "N", de 34 años, y Cristal "N", de 27 años, perdieron la vida por los impactos de bala.