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Seguridad

Asegura GCE 58 kilos de marihuana en una semana

La corporación reportó 205 detenidos, el aseguramiento de 20 vehículos y motocicletas, así como 60 objetos ponchallantas.

Por Redacción

Octubre 04, 2026 10:47 a.m.
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Asegura GCE 58 kilos de marihuana en una semana
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      La Guardia Civil Estatal (GCE) reportó el aseguramiento de 58 kilos con 435 gramos de marihuana y la detención de 205 personas durante la última semana en San Luis Potosí, por su probable participación en diversos delitos.

      Según el balance de la corporación, también fueron aseguradas 482 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, 13 dosis de cocaína y cinco de crack, además de 60 objetos ponchallantas y tres armas prohibidas. La dependencia no especificó de qué tipo de armas se trata.

      Mediante el operativo "Rastreador", los agentes aseguraron 14 vehículos y seis motocicletas. El informe no detalla cuántas de estas unidades tenían reporte de robo ni las circunstancias en que fueron localizadas.

      Aunque la corporación enmarca las detenciones en acciones realizadas en los 59 municipios, el reporte no presenta un desglose por localidad, delito o autoridad ante la cual fueron puestas a disposición las personas detenidas.

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      En materia de prevención, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal informó que sus actividades de proximidad social alcanzaron a 4 mil 586 personas en las cuatro regiones, mediante orientación y acercamiento en espacios escolares y comunitarios.

      La dependencia señaló que los despliegues se realizan en coordinación con los tres órdenes de gobierno, a través de las Bases de Operaciones Mixtas Interinstitucionales (BOMI).

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