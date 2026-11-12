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Pausa Galindo su definición política

Señala el alcalde que espera que los partidos concreten alianzas

Por Rolando Morales

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Pausa Galindo su definición política
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que mantiene en pausa cualquier definición política rumbo a las elecciones de 2027, a la espera de que los partidos avancen en sus procesos internos y establezcan sus posibles alianzas. 

      Señaló que todas las fuerzas políticas, incluido el PAN y el PRI, se encuentran en sus propios tiempos y que las definiciones deberán esperar, particularmente porque el próximo proceso electoral contempla la renovación de 17 gubernaturas. Consideró que buena parte de las decisiones sobre coaliciones se tomarán desde las dirigencias nacionales.

      Sin embargo, pese a afirmar que ha dado una pausa a los partidos políticos para que continúen sus procesos, Galindo Ceballos publicó posteriormente en sus redes sociales un encuentro con Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, a quien agradeció por la cercanía y disposición sin dar mayores detalles de la reunión. 

      Sobre las versiones de un posible acercamiento con Morena, Galindo reconoció que mantiene una relación de diálogo con ese partido, así como con Movimiento Ciudadano y el PT, aunque aclaró que la comunicación con sus representantes no significa que existan acuerdos o negociaciones para una eventual alianza electoral.

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      El edil también mencionó que, en el escenario local, existen distintas posturas entre los partidos respecto a las posibles coaliciones y sostuvo que la mayoría, incluidos Morena, MC, Nueva Alianza y el PAN, coincide en determinados planteamientos. Sin embargo, evitó profundizar en esas 

      diferencias y reiteró que todavía no es momento de anticipar escenarios.

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