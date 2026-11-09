Pedaleando SLP pide detalles de puente vehicular

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El colectivo Pedaleando SLP pidió a la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí presentar el proyecto del nuevo puente vehicular que conectará el bulevar Jacobo Payán Latuff, antes Río Españita, con la avenida Salvador Nava, a la altura del Estadio Libertad Financiera, para revisar cómo se garantizará el paso de peatones y ciclistas antes de que concluya su construcción, prevista para diciembre.

La organización señaló que, hasta el momento, no se ha dado a conocer cómo podrán cruzar y circular las personas que utilizan estos medios de transporte, pese a que el Plan Red de Movilidad Ciclista del Instituto Municipal de Planeación (Implan), elaborado en 2024, contempla infraestructura para bicicletas en ambas vialidades. Además, recordó que el bulevar Jacobo Payán forma parte de la Recreovía que se realiza cada domingo.

Como parte de sus acciones, el 27 de octubre solicitó mediante transparencia el proyecto ejecutivo, el contrato y los estudios relacionados con la obra, cuya fecha límite de respuesta es el próximo 11 de noviembre.

Un día después, el colectivo consultó al Implan sobre su participación en el desarrollo del puente, mediante el folio 241485626000017; sin embargo, el organismo respondió por escrito que no intervino en la planeación, los estudios, la revisión ni la validación del proyecto. Ese mismo 28 de octubre también entregó un oficio a Obras Públicas para solicitar la instalación de una mesa técnica abierta, con un plazo de respuesta de 10 días hábiles.

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Pedaleando SLP planteó que la presentación del proyecto se realice antes de que terminen los trabajos y que la mesa técnica permita la participación de cualquier organización o persona usuaria de la vía pública. El colectivo espera recibir durante la próxima semana las respuestas a sus solicitudes para conocer los detalles de la infraestructura y las alternativas previstas para la movilidad peatonal y ciclista.