Pedirán reconocer acoso sexual como violencia de género

El acoso sexual en espacios públicos, una problemática recurrente en San Luis Potosí y otras regiones del país, busca ahora ser reconocido formalmente como una forma de violencia contra las mujeres a través de una iniciativa legislativa.

La diputada Dolores Robles Chairez presentó una propuesta para modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir este tipo de agresión dentro del marco legal.

Diversas organizaciones y colectivos feministas locales han señalado que el acoso sexual en la vía pública y en el transporte público es una realidad que limita la libertad y seguridad de las mujeres.

Según denuncian, estas agresiones no sólo dañan la integridad física y emocional de las víctimas, sino que afectan su posibilidad de desenvolverse libremente en la ciudad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La iniciativa de la diputada define el espacio público como aquellos lugares de uso común y acceso libre, tales como calles, plazas y medios de transporte. Se contempla que el acoso sexual en estos espacios puede manifestarse a través de conductas físicas o verbales de carácter sexual no consentido, cometidas sin que exista relación previa entre agresor y víctima.

Dolores Robles Chairez señaló que estas conductas representan un abuso de poder y vulneran los derechos humanos, afectando la autoestima, la salud y la seguridad de quienes lo sufren.

“El acoso sexual está presente en ámbitos como el transporte, la escuela, el trabajo y la calle, impidiendo a mujeres y niñas el pleno desarrollo de su personalidad”, comentó la legisladora.

La reforma incluye la importancia de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y discriminación, así como el respeto a sus derechos humanos, incluyendo la integridad física y moral, la igualdad ante la ley y la libertad personal.

Con esta propuesta, se buscaría dotar de un marco jurídico claro y efectivo que permita atender y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, dando respuesta a una demanda creciente de la sociedad potosina por entornos más seguros para las mujeres.