Pegó a transportistas bloqueo de maiceros

Aunque hay reportes de retrasos hasta de medio día tanto en transporte de carga como de pasajeros por el colapso de las carreteras que conectan a San Luis Potosí con Querétaro y la Ciudad de México, la Guardia Nacional y la Guardia Civil del Estado sostuvieron una reunión con transportistas potosinos este martes, y consiguieron armar un plan de vías alternas para evadir los bloqueos de agricultores de maíz a tramos carreteros, que iniciaron durante la mañana en otras entidades federativas, pero que afectan directamente a la logística potosina.

La vía principal afectada por el colapso fue la carretera 57. Los transportistas que se dirigían a Querétaro fueron desviados por la Carretera Villa de Reyes - San Felipe, en tanto que aquellos que no se percataron del desvío, formaron filas de hasta 30 kilómetros, por bloqueos en el estado de Guanajuato.

El primer bloqueo de los agricultores de maíz que se encontraron se ubicó en el cruce de Doctor Mora y San Diego de la Unión en Guanajuato, y las filas fueron muy largas. Guardia Civil Estatal y Guardia Nacional montaron un operativo de vigilancia con el fin de prevenir robos en los sitios donde el transporte se quedaba estacionado en la carretera.

Los transportistas fueron desviados hacia Silao y Celaya, con el fin de entrar por otra ruta hacia Querétaro o la Ciudad de México.

Rafael Hernández Montalvo, delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), quien participó en la reunión, dijo que finalmente quienes llegaron a los puntos de bloqueo se habían retrasado por horas.

Según el reporte del Centro SICT, en territorio guanajuatense fue bloqueada la carretera Querétaro - San Luis Potosí, en los límites de los estados de Querétaro y Guanajuato, del kilómetro 57 más 300 al 62 + 200.

En el mismo estado de Guanajuato, hay bloqueo en la carretera 57, tramo Querétaro - San Luis Potosí, también en los límites de los estados de Querétaro y Guanajuato y del límite entre los estados de Guanajuato y San Luis Potosí, en los kilómetros 66 + 700 y 61 + 200.

Para quienes se desviaron hacia Querétaro, se toparon con bloqueo en la carretera 45, tramo Querétaro - León, en el libramiento norte de Irapuato, kilómetro 2 + 500, al que se suma un segundo bloqueo en la misma carretera 45, pero en el kilómetro 127 + 450, y hay un tercer bloqueo en la misma carretera y tramo, entre Silao y León, kilómetro 159 + 500.

Todos los tramos carreteros bloqueados dificultan la conexión de la ciudad de San Luis Potosí con Querétaro y la Ciudad de México.