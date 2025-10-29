logo pulso
Panteón Municipal, listo para recibir a los visitantes

Habrá eventos para el 1y 2 de noviembre, incluyendo dos días de cine de terror

Por Redacción

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Panteón Municipal, listo para recibir a los visitantes

CIUDAD VALLES.- Alrededor de seis mil personas recibirán en el Panteón Municipal de la Hidalgo durante los días de Santos, de acuerdo con la directora, Nanay Cuéllar Hernández. El cementerio que está al final de la avenida Secundaria tiene alrededor de seis mil tumbas, repartidas en poco más de tres hectáreas de terreno y en los días 1 y 2 de noviembre, un número similar de visitantes acuden a reverenciar los sepulcros de sus seres queridos.

Por esa razón, los trabajos de limpieza y remozamiento no han parado en estos días, puesto que además de las visitas, habrá un itinerario de eventos, incluyendo dos días de cine de horror en ese lugar.

