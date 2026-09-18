Acueducto de "El Realito" suma 75 cortes desde 2021
El sistema acumula 617 días sin suministro de agua a la Zona Metropolitana
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Con la falla reportada en el acueducto "El Realito" el pasado 14 de septiembre, el sistema suma 75 ocasiones desde octubre de 2021 en las que ha dejado de enviar agua a la Zona Metropolitana, nueve de ellas en lo que va de 2026.
Por las fallas registradas, "El Realito" acumula 282 días sin envío de agua desde octubre de 2021. A este periodo se suman 335 días de paro entre 2023 y 2024 por los trabajos de reparación de la cortina, con lo que el sistema acumula 617 días sin suministro de agua a la Zona Metropolitana.
Durante este año, los paros han representado 30 días sin suministro de agua proveniente de este acueducto.
Durante estas interrupciones, INTERAPAS informó que sostiene el servicio mediante un esquema de atención que incluye la operación de pozos de reserva, interconexiones en la red hidráulica y distribución de agua con pipas en las colonias afectadas.
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Este esquema, señala el organismo, permite reducir el impacto de las suspensiones del acueducto en alrededor de 70 colonias de la Zona Metropolitana. Personal del organismo activa estas medidas cada vez que se presenta una nueva interrupción.
El registro histórico muestra la recurrencia de este sistema: tres fallas en 2021, 25 en 2022, 20 en 2023, cinco en 2024, 13 en 2025 y nueve en lo que va de 2026.
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