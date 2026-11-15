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Burocracia afecta a las viudas de policías muertos

No pueden cobrar indemnización para sus hijas

Por Redacción

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Burocracia afecta a las viudas de policías muertos
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      CIUDAD VALLES.- Dos viudas de policías estatales muertos recientemente en acción en dos hechos violentos distintos se quejaron de la burocracia del Gobierno del Estado que les ha impedido cobrar las indemnizaciones para sus hijas de menos de dos años de edad.

      Ana Paola Zúñiga Reyes y Yerín Rodríguez Zamora comparecieron ante reporteros, cargando ambas en sus cuellos dijes con los retratos de sus esposos muertos este año, a balazos, en diferentes eventos violentos y refirieron que, a pesar de que han pasado meses de los decesos y los beneficios que por ley les tocan a sus hijas, no los han podido cobrar por la burocracia pantanosa de Gobierno del Estado.

      Ana Paola es viuda de Raúl Eduardo Ortega Gallegos, quien murió a los 24 años de edad, el 23 de abril pasado, durante una emboscada, en el municipio de Tamazunchale. Yerín es viuda de José Mercedes Fuentes Quezada, quien murió a los 21 años de edad, el 22 de junio del año en curso, cuando desconocidos le dispararon por la espalda en una gasolinera de San Ciro de Acosta.

      Ninguna de las dos ha podido recibir el dinero que toca a sus hijas de acuerdo con los contratos y seguros de riesgo con los que contaban y pidieron al Gobernador del Estado que se les atienda, porque es penoso pedir lo que por ley les toca a sus hijas, una niña de 1 año cuatro meses de edad y la otra de un año, un mes de nacida.

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