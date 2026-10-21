Pensiones presiona a la Sefin

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La Secretaría de Finanzas presumió mejores calificaciones crediticias y la reducción de la deuda de largo plazo, pero su titular Ariana García Vidal, reconoció ante el Congreso que Pensiones enfrenta una presión estimada en 4 mil millones de pesos. Siguen pendientes de resolución un crédito fiscal de mil 600 millones y diferencias económicas con la UASLP e Interapas.

García Vidal aseguró que el gobierno no mantiene adeudos con Pensiones y que garantizará el pago a jubilados y pensionados. Sin embargo, informó que el número de beneficiarios pasó de cerca de 5 mil al inicio de la administración a casi 10 mil en 2026.

Para atender la presión financiera estimada, se realizan ajustes presupuestales; este año se autorizaron 2 mil 600 millones de pesos para el sistema, mientras las obligaciones estatales señaladas en su respuesta ascienden a 800 millones.

Otro pendiente es el crédito fiscal de 1,600 millones de pesos, notificado en agosto de 2026 por la omisión del ISR durante 2018. La resolución no está firme y la Procuraduría Fiscal analiza medios de impugnación.

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Sobre la UASLP, la secretaria afirmó que se entregaron 320 millones de pesos del presupuesto estatal y alrededor de 2 mil 300 de origen federal, pero reconoció que quedan aproximadamente 206 millones previstos , cuya entrega se proyecta para el último trimestre del año.

Con Interapas Finanzas reconoce una deuda de 184 millones de pesos por suministro de agua a dependencias, pero el monto definitivo sigue pendiente porque el organismo le debe al estado más de 900 millones por saneamiento.

Afirmó que la deuda de largo plazo disminuyó de 3 mil 609 millones de pesos al inicio de la administración a 2 mil 900 millones, aunque el estado mantiene un adeudo de corto plazo por 266.7 millones que liquidaría en diciembre.