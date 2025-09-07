Pequeño sufre grave negligencia del IMSS

Fabiola Hernández, madre de Joaquín Ezequiel, de 6 años, denunció que su hijo quedó con graves secuelas neurológicas tras ser atendido en el Hospital 1 del IMSS, luego de que una enfermera le aplicara un medicamento al que era alérgico.

Joaquín ingresó el 12 de mayo a urgencias por neumonía; sin embargo, al inicio el tratamiento que recibió no era el indicado, ya que comenzó a presentar ronchas e inflamación en una de sus manos donde fue canalizado.

Al ver que el personal no atendía su caso como debía, se quejó ante la dirección.

El menor fue intervenido para drenar líquido de los pulmones y se le observaba una mejoría; sin embargo, el 16 de mayo una enfermera le administró ampicilina, a la que el pequeño es alérgico.

“Se supone que en el letrero que ponen en la cama viene indicado y con letras rojas.”

La ampicilina le provocó una fuerte reacción que derivó en convulsiones y en un paro cardiorrespiratorio. Afortunadamente, una pediatra que pasaba por la habitación lo reanimó.

El niño permaneció dos meses en terapia intensiva, intubado y sedado, tiempo en el que sufrió inflamación cerebral por la falta de oxígeno.

Actualmente, permanece con traqueostomía, gastrostomía y oxígeno domiciliario.

La madre señala que han sufrido la indiferencia de la enfermera y del personal médico.

Ayer lo dieron de alta, debido a que compartía espacio con cuatro niñas contagiadas de tuberculosis y sarampión.

Fabiola asegura que la vida de su familia cambió radicalmente, pues ella y su esposo perdieron sus empleos y se quedaron sin ingresos.

Denunció que el IMSS le advirtió que en cualquier momento podrían retirarle el oxígeno al menor por no contar con seguro social, aunado a que el medicamento es costoso y el IMSS no lo tiene.

Indicó que el caso ya fue turnado a la Fiscalía, según le informaron.