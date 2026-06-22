Llama el arzobispo a valorar a los padres

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El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe llamó a los potosinos al perdón hacia los padres que dejaron algún pendiente con ellos. Para el caso de los padres que han estado con sus hijos, pidió reconocerles y valorar los consejos y la educación que les han dado.

Llamado del arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe al perdón hacia los padres

Recordó que los papás son testimonios de los hijos que están dejando para el mundo y para el bien de la sociedad. Dijo que también estamos llamados a cuidar a nuestros padres, a quienes viven, porque también causa tristeza cuando hay papás o mamás en estado de abandono aún en sus propios hogares o en ocasiones en asilos.

Importancia del cuidado y la unidad familiar según el arzobispo

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Consideró que no debemos olvidar nunca a quienes nos han transmitido la vida. Sostuvo que también es indispensable hacer lo necesario para que los papás logren sus metas, pero que también se busque que la familia tenga la providencia y la fe del buen consejo, pero también de la ayuda verdadera a los hijos y a la descendencia.

Consideró que también es necesario que se procure la unidad familiar y por lo menos que reúnan a sus hijos al menos una vez a la semana, porque se van a formar su familia, pero a veces se pierde la importancia de la reunión de familia.