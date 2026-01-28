Persisten bajas temperaturas por Frente Frío 30
Protección Civil advierte mínimas de hasta 0 grados y refuerza recomendaciones preventivas
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, aunque el frente frío número 30 ingresó desde hace varios días, sus efectos continúan en el estado, con ambiente frío durante la noche y madrugada.
El pronóstico mantiene temperaturas máximas de alrededor de 21 °C en la zona centro y 22 °C en la región Huasteca, mientras que las mínimas seguirán registrándose cerca de 0 °C en la zona centro y 1 °C en el Altiplano.
Ante la persistencia de estas condiciones, la autoridad reiteró el llamado a extremar precauciones en casa, como abrigarse en capas, revisar la correcta ventilación de calentadores, estufas y chimeneas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, y proteger tuberías y medidores ante posibles congelamientos.
En el ámbito de la salud, se recomendó mantener hidratación constante, consumir alimentos con vitamina C, evitar cambios bruscos de temperatura y poner especial atención en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
Protección Civil pidió a la población no bajar la guardia mientras se mantenga el descenso térmico y seguir la información emitida por canales oficiales.
Altiplano registró hasta -3 grados; activan operativo estatal.
Frente frío 30 provoca temperaturas bajo cero en SLP
