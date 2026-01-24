Persisten los hundimientos en el colector de El Saucito

A pesar de haber sido concluida en 2023, la obra del Colector Sanitario Saucito continúa presentando hundimientos y fallas estructurales en distintos puntos de la zona norte de la capital potosina, situación que representa un riesgo para automovilistas y peatones, denunciaron ciudadanos y colectivos.

Durante un recorrido por avenida Mezquital, a un costado de la escuela primaria 20 de Noviembre, se documentaron nuevos hundimientos en el pavimento, algunos de ellos ubicados prácticamente a mitad de la vialidad, lo que ya ha provocado que vehículos caigan en los desniveles, especialmente durante la temporada de lluvias.

La problemática también se extiende a las calles Plan de Ayutla, así como hasta la calle Galaxia, en las inmediaciones de un establecimiento comercial, donde previamente ya se habían registrado incidentes similares con automóviles atrapados en los huecos generados por el colapso del suelo.

De acuerdo con lo expuesto, estos daños ya habían sido advertidos desde la etapa de ejecución de la obra, cuando incluso se registraron hundimientos mientras aún se colocaba el concreto, mismos que fueron atendidos de manera inmediata por la constructora. Sin embargo, una vez concluida la obra, la atención a los nuevos reportes ha sido tardía.

Los denunciantes señalaron que no basta con reparaciones superficiales, como el uso de asfalto, sino que es necesario que Interapas realice una revisión integral del colector y, sobre todo, del contrato asignado a la empresa constructora, a fin de determinar si aún existe una garantía vigente que obligue a la compañía a hacerse responsable de las fallas detectadas.

Cabe recordar que la última reparación en uno de los tramos se realizó en noviembre de 2025, y a pocos meses de distancia ya se presenta un nuevo hundimiento, lo que refuerza la preocupación sobre la calidad y durabilidad de la obra.