Persisten los taxis "tuneados" en SLP
Entre 15 y 20% de unidades de transporte urbano serían retiradas: SCT
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La problemática de los taxis modificados o "tuneados" continúa en San Luis Potosí, al tiempo que entre el 15 y 20 por ciento de las unidades del transporte público urbano podrían ser retiradas de circulación por incumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Transporte, informó la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta.
La funcionaria explicó que la revista vehicular ya concluyó en todo el estado, aunque en la capital potosina terminó apenas el viernes pasado, por lo que actualmente la dependencia concentra la información obtenida para emitir las notificaciones correspondientes y aplicar las sanciones previstas a los concesionarios que incumplieron con la normatividad.
Martínez Acosta precisó que aún no existe una cifra definitiva de unidades que serán retiradas del servicio; sin embargo, estimó que en el caso del transporte urbano el porcentaje podría ubicarse entre el 15 y 20 por ciento.
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