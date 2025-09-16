Piden más recursos para investigadores de la Normal estatal

Hará falta más presupuesto para que el Gobierno Federal financie los trabajos del Sistema Nacional de Investigadores, porque las generaciones antiguas se van jubilando y se requiere de un nuevo cuerpo académico para el desarrollo de las tareas de construcción del conocimiento en todas las áreas y campos, advirtió Francisco Hernández Ortiz, profesor investigador y exdirector de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (Becene).

El ex director normalista presentó el libro “La instrucción pública durante el siglo XIX en San Luis Potosí”.

Hernández Ortiz estableció que ha dado seguimiento a los diversos tiempos de las políticas públicas relacionadas con el Sistema Nacional de Investigadores, porque es miembro de ese sistema y porque realiza investigación a partir de éste, desde el año 2012.

Añadió que debe mantenerse fuerte el Sistema Nacional de Investigadores porque ayuda y favorece a la formación de recursos humanos de alto nivel, que contribuyan generando conocimiento para el desarrollo del país.

El entrevistado admitió que es necesario reforzar el presupuesto para los investigadores, porque es importante dar la oportunidad a nuevas generaciones de investigadores, porque la generación mayor se va jubilando, y se debe fortalecer todo el proceso en los diversos campos del conocimiento.