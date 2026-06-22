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Piden plasmar más murales en el panteón de Pozos

Por Leonel Mora

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
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Piden plasmar más murales en el panteón de Pozos
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      Un mural dedicado a las mujeres alegra una parte de los muros del cementerio municipal de la cabecera de Villa de Pozos, pero el resto de la barda perimetral permanece sin usarse como espacio de expresión cultural.

      Algunos residentes cercanos opinan que dichas paredes deberían aprovecharse para pintar más murales artísticos y hacer que el camposanto luzca "menos triste". Sugieren temas como la historia de Villa de Pozos, algunos personajes célebres, como Julián de los Reyes, o temas de la tradición religiosa característica de esta demarcación: La Procesión de los Cristos.

      De momento, sólo una pequeña sección del muro oriental del panteón luce un mural con imágenes que dignifican a la mujer. Este mural, según datos visibles, fue pintado el año pasado, 2025, por un grupo llamado "Semillero Creativo" y otras organizaciones principalmente ciudadanas.

      Tanto en la capital del estado como en otras ciudades del país, los muros de los cementerios públicos han sido usados como espacios de expresión pictórica con resultados bastante aceptables. En el caso de Villa de Pozos, quizás se pueda poner a disposición las bardas del panteón municipal para un fin similar.

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