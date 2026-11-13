Piden rehabilición de la Plaza Bicentenario

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Ante la próxima reactivación del servicio ferroviario de pasajeros, vecinos y locatarios de los alrededores de la Plaza Bicentenario, ubicada aun costado de la Plaza del Mariachi, en el Centro Histórico capitalino, solicitaron al Ayuntamiento de San Luis Potosí una intervención integral para rehabilitar este espacio público, debido al deterioro que presenta y a las condiciones de abandono de un auditorio inconcluso que se encuentra en el lugar.

La petición fue presentada formalmente mediante un escrito dirigido al alcalde Enrique Galindo Ceballos, el cual fue recibido por el Ayuntamiento el pasado 9 de septiembre. Sin embargo, los solicitantes señalaron que hasta ahora no han obtenido una respuesta clara sobre las acciones que podrían emprenderse para atender sus demandas.

En el documento expusieron que la plaza, ubicada junto al actual Museo del Ferrocarril, será uno de los primeros espacios que recibirán a quienes visiten la capital potosina con la próxima reactivación del transporte ferroviario de pasajeros, por lo que consideraron necesario mejorar sus condiciones para ofrecer una imagen adecuada de la ciudad.

Los vecinos señalaron que el lugar lleva algunos años sin recibir mantenimiento integral, situación que ha provocado un deterioro en su imagen y conservación. A esto se suma la existencia de un auditorio que quedó inconcluso y que, de acuerdo con los habitantes, se ha convertido en un espacio de abandono, utilizado como refugio y sanitario al aire libre, lo que genera contaminación e inseguridad.

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Ante esta problemática, plantearon como una de las principales soluciones retirar dicha estructura y recuperar el área a su estado original, además de realizar trabajos de limpieza, mantenimiento y rehabilitación general de la plaza. Los solicitantes manifestaron su disposición para colaborar con las autoridades municipales en las acciones necesarias para dignificar este espacio del Centro Histórico.