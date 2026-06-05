Piperos elevan sus costos tras la demanda de agua

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Residentes de colonias de Villa de Pozos que sufren desabasto de agua potable a través de la red, mencionaron que deben invertir cada vez más dinero en pagar pipas para llenar sus aljibes, pues la demanda del servicio hace que los piperos particulares suban sus tarifas de manera constante.

En sectores como Ciudad 2000, Las Mercedes, Los Silos o la propia cabecera municipal, una entrega de agua de pipa costaba entre 150 y 250 pesos hace unos seis meses, pero los precios han ido subiendo poco a poco y actualmente los piperos no hacen sus "viajes" por menos de 250 pesos, cobrando, en algunos casos, entre 300 y 400 pesos según el volumen del depósito a llenar.

-Para las familias consultadas, tener agua significa un gasto adicional de entre mil y mil 600 pesos mensuales en pipas particulares, pues, según dijeron "no hay mucha suerte para alcanzar las pipas del gobierno municipal y menos las de Interapas".

Aclararon que, de cualquier forma, los recibos del organismo operador siguen llegando a pesar de que no hay agua por la red. Algunos contribuyentes lo pagan para evitar que se acumulen multas y recargos. Otros, más rebeldes, dicen que no pagarán hasta que llegue el agua a través de las tuberías de manera constante.

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Mientras tanto, al menos desde marzo de este año, la Dirección de Servicios Municipales del gobierno poceño entrega más de 700 mil litros de agua potable a diario en más de 15 colonias entre las que destacan, como las más demandantes, la cabecera municipal, Las Mercedes, Prados de San Vicente segunda sección, Cielo Claro segunda sección, Los Silos, Ciudad 2000, El Palmar, Santa Bárbara, Villas Mallorca y el fraccionamiento Orquídea.