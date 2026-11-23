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La Ley del Registro Civil de San Luis Potosí mantiene vigente el término "adulterino" para referirse a hijos nacidos bajo determinadas circunstancias matrimoniales. La diputada de Morena, Jessica Gabriela López Torres, presentó una iniciativa para derogar el Artículo 72, que contempla esa denominación, por considerarla despectiva y contraria a los derechos humanos.

La legislación estatal presenta una contradicción: el artículo 33 prohíbe incluir en las actas de nacimiento las clasificaciones de "adulterino, incestuoso, natural o legítimo", pero el Artículo 72 todavía utiliza el primero de esos términos. La iniciativa señala que esa denominación no aporta información sobre el origen o la filiación de una persona y la etiqueta por la situación matrimonial o sentimental de sus padres.

La exposición de motivos advierte que esta disposición contraviene los derechos a la identidad, al nombre, los apellidos y la filiación familiar, reconocidos en la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes de protección a la infancia. También señala que la legislación estatal conserva elementos que pueden provocar discriminación y exclusión.

La iniciativa también plantea reformar el Artículo 73, que actualmente impide registrar como padre a una persona distinta del marido de una mujer casada que vive con él, salvo que exista desconocimiento del hijo y una sentencia ejecutoria.

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La propuesta contempla la presunción de filiación para personas que mantengan un vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja con la persona gestante, así como para quienes manifiesten su voluntad de asumir conjuntamente la maternidad o paternidad.

Como sustento, el documento cita datos del INEGI de 2025: los matrimonios disminuyeron 3%, la edad promedio para casarse aumentó a 32 años en mujeres y 35 en hombres, y los divorcios crecieron 33%. También retoma información de UNICEF de 2015 sobre los distintos tipos de familia. La iniciativa establece que la reforma no elimina la presunción de filiación, sino que la hace más flexible.