Hay en SLP 3,641 reos sin sentencia

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El 24 por ciento de las personas privadas de la libertad (PPL) sin sentencia en el 2025, en los centros penitenciarios de San Luis Potosí se mantuvieron encarcelados por menos de tres meses.

Datos oficiales sobre población sin sentencia en San Luis Potosí

En el 2025 se contabilizaron 3 mil 641 personas internas sin tener sentencia en los Centros Estatales de Reinserción Social (Cereso), precisaron los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal (CNSIPEF-E).

Del total de población penitenciaria, 887 estuvieron encarcelados por menos de tres meses, de ellos 826 son hombres y 61 son mujeres, según precisó el estudio elaborado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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Complementó que 529 PPL, 489 son hombres y 40 son mujeres estuvieron en la cárcel de tres hasta menos de seis meses; 801 personas internas, 738 hombres y 63 mujeres, los cuales se mantuvieron cautivos de seis hasta menos de doce meses.

Prisión preventiva prolongada y recomendaciones internacionales

En tanto, 622 PPL, de los cuales 601 son hombres y 21 de mujeres, se mantuvieron apresados de 12 hasta menos de 24 meses; y 802 personas detenidas, 776 hombres y 26 mujeres de 24 meses o más tiempo.

Es decir, si bien el 24 por ciento de PPL sin sentencia estuvieron encarcelados por menos de tres meses que significó la mayoría de las encarceladas, en la segunda posición con el 22 por ciento destacó la población prisionera de 24 meses o más tiempo.

Al respecto, organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se ha pronunciado por señalar que mantener a un imputado en prisión preventiva prolongada sin que se hubiera emitido una sentencia viola la presunción de inocencia y los plazos razonables del proceso penal.