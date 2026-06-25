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Podrían no alcanzar 25 mdp para proceso 2027

Esto, ante impacto de reformas electorales aprobadas por el Legislativo

Por Ana Paula Vázquez

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
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Podrían no alcanzar 25 mdp para proceso 2027
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      A meses de que arranque el proceso electoral 2026-2027, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) aún no define si los 25 millones de pesos autorizados para el inicio de la organización serán suficientes, ante el impacto de las reformas electorales recientemente aprobadas por el Congreso del Estado.

      La presidenta del organismo, Paloma Blanco López, informó que el área técnica y jurídica del instituto se encuentra en revisión del paquete de modificaciones legislativas, con el objetivo de determinar si las nuevas disposiciones implican ajustes operativos que requieran más recursos.

      Explicó Blanco López que el análisis en curso busca establecer si el presupuesto vigente alcanza para cubrir las obligaciones derivadas de la reforma o si será necesario solicitar una ampliación presupuestal una vez que se tenga una evaluación completa del impacto financiero.

      "Estamos justo en los trabajos para identificar si el recurso es suficiente. Si derivado de los procesos que impactan y que están relacionados con la reforma aprobada tendríamos alguna necesidad de ampliación presupuestal, pero es un trabajo que todavía se encuentra en análisis", señaló.

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      Por ahora, el organismo electoral mantiene sin cambios los recursos ya aprobados y será hasta concluir la revisión cuando se determine si las reformas aprobadas por el Congreso obligan a una ampliación del presupuesto para la organización del proceso electoral.

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