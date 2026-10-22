Policía Cibernética asegura 60 mil imágenes sexuales

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La Policía Cibernética de la capital potosina aseguró cerca de 60 mil imágenes de contenido sexual que eran comercializadas a través de plataformas de mensajería como Telegram, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

El material corresponde principalmente a mujeres jóvenes y, aunque se identificaron algunas imágenes de menores de edad, el funcionario señaló que estos casos fueron pocos.

Las investigaciones se originaron, entre otras vías, a partir de denuncias presentadas en Matehuala, municipio donde las autoridades lograron ubicar y asegurar el material. Villa Gutiérrez indicó que las imágenes fueron recuperadas como parte de las acciones de la corporación contra la distribución de contenido sexual en plataformas digitales.

El funcionario identificó a San Luis Potosí capital, Soledad de Graciano Sánchez y Matehuala como los principales municipios relacionados con las imágenes detectadas.

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Para desarticular los espacios donde se distribuía el material, la Policía Cibernética trabajó con META, empresa que, de acuerdo con Villa Gutiérrez, ya reconoce a la corporación como una instancia legalmente establecida y con capacidades para colaborar en este tipo de investigaciones. Como resultado, se dieron de baja páginas y servidores vinculados con la actividad, algunos de ellos ubicados en Nueva Zelanda.

Tras el aseguramiento de las casi 60 mil imágenes, la SSPC presentó las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público para que se investiguen los hechos.