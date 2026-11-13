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Al alza, las extorsiones telefónicas

Se recomienda reportar extorsiones al 911 y acudir a la Fiscalía para denunciar.

Por Samuel Moreno

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Al alza, las extorsiones telefónicas
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      La Policía Cibernética de la capital tiene identificados alrededor de 5 mil números telefónicos relacionados con extorsiones en el país, aunque mantiene una actualización diaria de sus registros debido a que los delincuentes cambian constantemente de líneas para continuar con sus actividades.

      Policía cibernética actualiza registros para combatir extorsiones

      Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí, señaló que en la capital no se tienen denuncias formales por cobros ilegales a establecimientos comerciales, pese a que existe comunicación con pequeños y grandes negocios mediante los comités de seguridad.

      Modalidades de extorsión y recomendaciones oficiales

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      El funcionario explicó que otra modalidad que han atendido es el secuestro virtual, en el que los responsables incomunican a las víctimas de sus familiares mediante llamadas telefónicas para después exigir dinero a cambio de una supuesta liberación. En estos casos, las intervenciones policiales han permitido localizar a familias antes de que realicen algún depósito.

      No obstante, reconoció que se tienen registrados al menos dos casos en los que las víctimas sí entregaron dinero, mediante transferencias de 3 mil y 5 mil pesos. Ante estas situaciones, recomendó reportar cualquier intento de extorsión al 911 y acudir a la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente.

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