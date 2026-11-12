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Por llegar, una empresa de logística

Por Martín Rodríguez

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Por llegar, una empresa de logística
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      El secretario de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Mario García Valdez y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, confirmaron que para finales de noviembre o principios de diciembre, será anunciada de manera oficial la inversión de la empresa de logística que se instalará en la Zona Industrial.

      Se trata de una de las inversiones extranjeras más grandes de la historia en materia de logística y distribución. 

      Aunque no precisaron la marca, confirmaron que en la empresa hará el anuncio oficial en próximas fechas. 

      El gobernador informó que se busca la manera de que la presentación del proyecto se dé a más tardar en noviembre, "pero es una súper marca que todo mundo pide a gritos".

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      A ese respecto, Mario García dijo que ya hay una fecha pactada, aunque inicialmente estaba considerada para finales de noviembre, pero en esta ocasión, la compañía hará el anuncio oficial de inversión por medio de un acuerdo con el propio Gobierno del Estado.

      Dijo que es responsabilidad de las empresas formalizar los anuncios, pero además, la autoridad no es quien está facultada para anunciar la inversión, sino los empresarios.

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