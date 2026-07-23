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Por lluvias, habrá abasto de agua hasta marzo del 2027

Por Rubén Pacheco

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
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Por lluvias, habrá abasto de agua hasta marzo del 2027
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      Derivado de la captación actual en las presas de la zona metropolitana de San Luis Potosí, así como del suministro procedente del acueducto El Realito, se estima un abasto de agua potable hasta el primer trimestre del 2027.

      Los niveles favorables corresponden a las presas San José, El Peaje y El Potosino, y el líquido procedente de El Realito, ubicada en San Luis de la Paz, Guanajuato, informó Darío Fernando González Castillo, titular de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

      "Podemos estar asegurando que todo el primer tercio del siguiente año, pensando en el estiaje y sequía, vamos a tener niveles para poder enfrentar ese período", puntualizó. 

      González Castillo complementó que luego de desfogar la presa San José, el nivel se estableció en el 85 por ciento. En tanto, El Peaje registra una capacidad por debajo del 90 por ciento. 

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      Darío Fernando González Castillo, titular de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).en aras de prevenir un desbordamiento donde las autoridades ya no puedan intervenir en el desfogue controlado. 

      "Nos desfogamos de forma total las presas, precisamente porque no podemos desperdiciar el agua, que, en un momento es para la zona metropolitana y máxime, ahora que estamos con la obra prioritaria de la presidenta Claudia Sheinbaum de lo que es el ducto de trasvase", concluyó. 

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