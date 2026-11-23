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Mientras decenas de personas esperan a sus familiares al exterior de hospitales, muchos de ellos sin probar bocado, de la oscuridad surgen samaritanos que se dedican a brindar un poco de caridad con comida caliente.

No se habla de ellos, porque precisamente ese es el objetivo: las buenas obras no se presumen, sino simplemente se ejecutan. Piden no ser identificados, ni muchos menos reflectores. Su única recompensa es observar que el prójimo accedió a un alimento o una bebida en su larga espera llena de incertidumbre. Se trata de los bienhechores que proliferan a las afueras de áreas de urgencias de hospitales, principalmente públicos.

Muchos de ellos pertenecen a congregaciones religiosas y otros simplemente deciden salir por las noches y las madrugadas a recorrer los nosocomios. Arriban con ollas donde emana el olor a café de grano con piloncillo, tamales, tacos sudados, tortas de El Chavo (de jamón), burritos y otros platillos que puedan saciar el apetito.

Esta vez se hicieron presentes a las afueras del área de Urgencias del Hospital General de Zona No. 02 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde la formación se extendió por la calle Melchor Ocampo. No solo asistieron familiares, sino también oficiales de vigilancia y personal de enfermería, porque todo cojean del mismo pie: en el turno nocturno una muestra de aprecio es un paliativo para una ardua jornada o el pesar de un ser amado enfermo.

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Su función es indispensable, porque todos los que obtienen un poco de caridad lucen preocupados por obvias razones, que hasta dejan de pensar en comer, lo mismo que las demás personas que acuden a obtener un refrigerio. Cada una con su historia, pero con la necesidad de escuchar: Dios la bendiga, todo va a estar bien, ánimo que mañana será otro día o simplemente recibir una cálida sonrisa.

Termina la entrega de comida, pero no acaba ahí, porque mañana será otro día para volver a repartir algo de bien, empatía y solidaridad. Nadie sabe cómo se llaman y no es necesario saberlo, porque en su anonimato resuena la muestra de que la humanidad todavía tiene algo de esperanza por ser mejor, sobre todo, que en los peores momentos mostramos nuestra mejor cara.