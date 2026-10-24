Pozo de visita se convierte en una "trampa mortal"
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Un pozo de visita sin tapa, ubicado en la lateral de la calle Tecnológico, a un costado del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP), permanece sin reparación desde hace varias semanas, por lo que vecinos y automovilistas, han colocado diversos objetos para advertir del riesgo a quienes circulan por la zona.
Recientemente, en el sitio fueron colocados neumáticos y una silla de plástico, luego de que otros objetos utilizados como señalamiento, entre ellos piedras, cajas y palos, fueran arrastrados al interior del registro o desplazados por los vehículos que transitan cerca del agujero.
Ante la falta de señalización y el riesgo de que algún conductor caiga en el hueco, los habitantes optaron por utilizar objetos más pesados y difíciles de mover, principalmente para alertar a los automovilistas durante la noche, cuando la ausencia de la tapa es menos visible.
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