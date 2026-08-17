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Trabaja Pozos en drenajes colapsados y fugas de agua

El municipio interviene ante la falta de respuesta de Interapas, dicen

Por Leonel Mora

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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Trabaja Pozos en drenajes colapsados y fugas de agua
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      Ante la frecuente ausencia de respuesta de Interapas a los problemas de drenaje de Villa de Pozos, la Dirección del Agua del gobierno municipal realiza entre 20 y 25 intervenciones semanales y sigue fortaleciendo su capacidad operativa de acuerdo con su titular, José Luis Blanc Martínez.

      Entre los principales problemas resueltos, citó el funcionario, destacan los colapsos de 

      drenajes y las fugas de aguas residuales sobre todo en zonas bajas como Las Mercedes, Los Silos y sectores cercanos.

      Mencionó Blanc Martínez que, además de drenajes colapsados y fugas de aguas negras, también se realizan "trabajos de saneamiento derivados de reportes ciudadanos, con prioridad en aquellos puntos donde las condiciones representan una afectación directa para las familias y el entorno o medio ambiente".

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      Blanc Martínez declaró que la labor de la Dirección del Agua parte del compromiso de la administración municipal de brindar "una atención cercana a los reportes ciudadanos y generar soluciones que permitan reducir afectaciones, proteger la salud pública y mejorar las condiciones de operación de los servicios en las distintas colonias del municipio".

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