Pozos aún debe su parte de deuda: EG

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que el proceso de transición con el municipio de Villa de Pozos continúa avanzando de manera “ordenada”, aunque persiste como principal pendiente la parte proporcional del crédito a largo plazo que, por decreto, debe asumir el nuevo gobierno municipal.

Enrique Galindo Ceballos fue consultado sobre la posible reapertura de la calera ubicada cerca de la colonia La Florida, clausurada en la administración pasada por incumplir dictámenes técnicos y operar en una zona habitacional. El alcalde aseguró desconocer que hubiera reiniciado actividades.

“Nosotros la entregamos con estatus de suspendida, cancelada, clausurada. No tenía por qué operar. Había dictámenes incompletos y se instaló prácticamente en una zona habitacional”, señaló. Añadió que, de haber sido reabierta, el asunto ya no compete al Ayuntamiento capitalino, “ya no tenemos injerencia; ni siquiera sabíamos que estaba operando”.

Sobre la transición con Villa de Pozos, Galindo destacó que, pese a la complejidad del proceso, se ha mantenido una relación política. Recordó que en otros municipios, como El Naranjo, estos procesos llegaron a tardar hasta una década.

Entre los avances, mencionó la entrega de un centro educativo del DIF, una unidad deportiva y los cuatro camiones recolectores de basura que actualmente utiliza Villa de Pozos. También señaló que sigue vigente el convenio con Interapas en materia de

agua potable.

El único pendiente relevante, dijo finalmente el presidente municipal de la capital, es la definición de la deuda municipal que corresponde a Villa de Pozos según el decreto de creación. “Ellos se tienen que arreglar con el banco, no con nosotros”, afirmó.