Pozos implementará operativo de vigilancia en zonas limítrofes
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El municipio de Villa de Pozos, acordó reforzar la presencia operativa de las corporaciones de seguridad en zonas limítrofes y áreas urbanas, como parte de las acciones para prevenir delitos y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles hechos delictivos.
La presidenta concejal de Villa de Pozos, Paty Aradillas, sostuvo una reunión de trabajo con el coordinador estatal de la Guardia Nacional en San Luis Potosí, Jorge Enrique Martínez Medina, en la que se revisaron los avances de los operativos conjuntos que se mantienen en el municipio.
Durante el encuentro se dio seguimiento a los resultados del operativo BOMI, estrategia en la que participan distintas instituciones de seguridad y que, de acuerdo con autoridades municipales, ha permitido fortalecer las labores de vigilancia y prevención en la localidad.
Como parte de los acuerdos, se planteó incrementar los recorridos de seguridad tanto en la zona urbana como en los puntos de acceso y límites territoriales de Villa de Pozos, con el objetivo de inhibir la comisión de delitos y mantener una mayor presencia de los cuerpos de seguridad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Aradillas señaló que la coordinación con la Guardia Nacional y otras instituciones continuará como una de las prioridades de la administración municipal, al considerar que el intercambio de información y el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno son elementos clave para atender las demandas de seguridad de
la población.
no te pierdas estas noticias
Identifican zonas con más narcomenudeo en Villa de Pozos
Rubén Pacheco
Las detenciones por drogas revelan distribución en Las Mercedes y Prados Segunda Sección
Monitorean incremento de nubosidad y emiten recomendaciones
Iván Edmundo Rodríguez
Advierte la CEPC sobre potenciales lluvias y tormentas en las próximas horas de este viernes
"Seguramente la derogaremos", dice Gallardo sobre "Ley Serrano"
Rubén Pacheco
Insistió en que se debe regular el uso de la IA y las noticias falsas, pero luego de una discusión en la en materia