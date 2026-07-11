Pozos implementará operativo de vigilancia en zonas limítrofes

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El municipio de Villa de Pozos, acordó reforzar la presencia operativa de las corporaciones de seguridad en zonas limítrofes y áreas urbanas, como parte de las acciones para prevenir delitos y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles hechos delictivos.

La presidenta concejal de Villa de Pozos, Paty Aradillas, sostuvo una reunión de trabajo con el coordinador estatal de la Guardia Nacional en San Luis Potosí, Jorge Enrique Martínez Medina, en la que se revisaron los avances de los operativos conjuntos que se mantienen en el municipio.

Durante el encuentro se dio seguimiento a los resultados del operativo BOMI, estrategia en la que participan distintas instituciones de seguridad y que, de acuerdo con autoridades municipales, ha permitido fortalecer las labores de vigilancia y prevención en la localidad.

Como parte de los acuerdos, se planteó incrementar los recorridos de seguridad tanto en la zona urbana como en los puntos de acceso y límites territoriales de Villa de Pozos, con el objetivo de inhibir la comisión de delitos y mantener una mayor presencia de los cuerpos de seguridad.

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Aradillas señaló que la coordinación con la Guardia Nacional y otras instituciones continuará como una de las prioridades de la administración municipal, al considerar que el intercambio de información y el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno son elementos clave para atender las demandas de seguridad de

la población.