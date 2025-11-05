Pozos ya tiene 71 policías, dice consejal

La concejal presidente de Villa de Pozos, Teresa Rivera Acevedo, informó que ya se cuenta con 71 agentes policiales debidamente capacitados y evaluados y que la búsqueda de más oficiales se mantiene.

Precisó que este municipio debe contar “con al menos 200 elementos” y, por ende, con más patrullas, armamento y equipo para trabajar en los temas de seguridad pública que más pide la población. La cifra actual de oficiales representaría, entonces, el 35.5 por ciento de avance rumbo a la meta mínima expresada por la funcionaria.

En entrevista, mencionó que se sigue trabajando en reforzar la coordinación de la Guardia Civil Municipal con la del Estado a fin de trabajar en temas de seguridad y especialmente en la prevención de conductas y hechos delictivos.

La concejal fue cuestionada sobre hechos recientes como disparos de arma de fuego y el aseguramiento de un vehículo en Ciudad Satélite. Se le preguntó si se ha detectado presencia de delincuentes organizados en este complejo habitacional, a lo que Rivera Acevedo respondió: “Lo que yo te puedo decir es que trabajamos todos los días para disminuir la delincuencia. Lo hacemos de la mano de la población y en coordinación los tres órdenes de gobierno”.

Reconoció que “a veces es complicado estar al pendiente de una (sola) persona, pero los operativos sí nos ayudan a brindar mayor seguridad a la población en general”.