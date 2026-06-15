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SLP

Refuerzan limpieza en el Centro durante actividades por el Mundial

El Ayuntamiento informó trabajos de mantenimiento en plazas y jardines del primer cuadro de la ciudad

Por Redacción

Junio 15, 2026 02:24 p.m.
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Refuerzan limpieza en el Centro durante actividades por el Mundial
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      SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que reforzó las labores de limpieza y mantenimiento en distintos espacios del Centro Histórico ante la afluencia de visitantes por las actividades relacionadas con el Mundial de Futbol.

      De acuerdo con la administración municipal, cuadrillas realizaron barrido manual, recolección de basura y trabajos de mantenimiento en las plazas de Armas, Fundadores y El Carmen, donde se llevan a cabo eventos públicos vinculados con la justa deportiva.

      Asimismo, se efectuaron labores de poda, recorte de pasto y limpieza en el jardín Colón, uno de los espacios tradicionales del primer cuadro de la ciudad.

      El gobierno municipal señaló que estas acciones buscan mantener en condiciones adecuadas los espacios públicos utilizados por asistentes a las actividades organizadas en el Centro Histórico.

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      La autoridad también llamó a la población a colaborar en el cuidado de las áreas públicas y evitar arrojar residuos en calles, plazas y jardines.

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