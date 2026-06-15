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Alerta CEPC por tormentas en el Altiplano

Se pronostican en menor medida para las zonas Media y Huasteca

Por Redacción

Junio 15, 2026 03:55 p.m.
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Alerta CEPC por tormentas en el Altiplano
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el paso de una baja presión o circulación ciclónica al noreste del país, en interacción con un frente frío fuera de temporada, divergencia en altura e ingreso de humedad, aumenta el potencial de lluvias y tormentas puntuales en las próximas horas, principalmente en la zona Altiplano y en menor medida en las zonas Media y Huasteca.

      Para mañana, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el paso de una vaguada en niveles medios en interacción con ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica, aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas fuertes, mismas que se pueden acompañar de tormenta eléctrica, granizo y vientos fuertes.

      Se recomienda mantener medidas preventivas ante el alto potencial de tormentas y de condiciones que representan un riesgo a la vida, al medio ambiente y la propiedad por el riesgo de desborde de ríos, presas, bordos, etc., bajadas de agua, inundaciones, deslaves, granizadas y demás riesgos asociados a tormentas intensas como vientos y tormentas eléctricas.

      También se recomienda a la población que extreme precauciones al realizar actividades en exteriores (cívicas, religiosas, deportivas, turísticas, etc.), ante los riesgos existentes.

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