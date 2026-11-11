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Medicina subirá de precio en 2027

Dirigente del sector señala que la demanda crece por bajas temperaturas

Por Martín Rodríguez

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Medicina subirá de precio en 2027
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      Los productos farmacéuticos se encarecieron en montos que van de 5 a 6 por ciento, aunque los incrementos mayores se esperan para enero, aseguró Francisco Javier Ramírez Hernández, presidente del sector Farmacias del Consejo Empresarial Mexicano (CEMexicano).

      Precios de medicamentos suben entre diciembre 2024 y enero 2025

      En el resultado de diciembre de 2024 a enero de 2025, los precios de los medicamentos subieron entre 8 y 12 por ciento. Sin embargo, por lo general los que más sufren incremento son aquellos que se relacionan con las enfermedades estacionales de invierno.

      Demanda y desabasto en sector público afectan suministro privado

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      En temporada decembrina vaticinó que crecerá la demanda de medicamentos para atender enfermedades respiratorias, sobre todo si hay desabasto en hospitales públicos.

      Explicó que cuando el sector público no está bien abastecido, esa condición genera en el sector privado una mayor demanda de medicamentos, pero también falta de suministro.

      Dijo que los farmacéuticos están pensando en cubrirse, pero sólo para una demanda del sector privado y si en algún momento el sector público no se abastece, eso generará afectación en el abasto también del sector privado.

      Aseguró que hasta ahora los incrementos en el precio de los medicamentos son muy manejables, pero hay un pendiente grande respecto a enero de 2027, cuando también habría incremento de precios pero hay incertidumbre acerca del monto total. "Depende de cómo venga el salario mínimo y de los resultados de la inflación", aventuró.

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