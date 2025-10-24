Precisa la ENSU, mayor percepción de seguridad en SL

El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, destacó los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que coloca a la capital entre las ciudades con mayor disminución en la percepción de inseguridad ciudadana.

“Hoy el Inegi nos reconoce con una baja de cuatro puntos porcentuales; en mis cuatro años de gestión sumamos ya 23 puntos de mejora en la percepción de seguridad”, afirmó.

El alcalde señaló que esta reducción de 3.9 puntos porcentuales representa un logro importante para el Gobierno de la Capital, resultado del trabajo coordinado con los tres órdenes de gobierno y de la consolidación de la estrategia integral de seguridad pública. “No es fácil bajar un punto en percepción y hoy lo logramos con cuatro, lo que refleja la confianza que los potosinos están recuperando”, destacó el alcalde.

Enrique Galindo precisó que la mayoría de los delitos presentan una tendencia a la baja, incluidos el homicidio y los distintos tipos de robo.

Finalmente, subrayó que el compromiso de su administración es mantener la presencia policial y fortalecer la proximidad social, con capacitación, tecnología y atención directa en las colonias. “La seguridad se construye todos los días, con resultados medibles y con la participación de la ciudadanía”, puntualizó el alcalde.