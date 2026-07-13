Prematuro, evaluar impacto educativo de la UNRC

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La Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) todavía requiere tiempo para evaluar su verdadero impacto en la educación superior y evitar que quede únicamente como un proyecto de apertura institucional sin continuidad presupuestal, consideró Israel López Monsiváis, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y doctor en Estudios Latinoamericanos en Territorio, Sociedad y Cultura.

El académico señaló que aún es pronto para emitir un juicio definitivo sobre este modelo educativo impulsado por el Gobierno Federal, pues será hasta que concluya su primera generación cuando pueda analizarse su desempeño, la calidad de la formación y las condiciones reales con las que opera la institución.

La sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en San Luis Potosí inició actividades en septiembre de 2025 y posteriormente fue inaugurada oficialmente en febrero de 2026. El plantel se ubica en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y forma parte de la estrategia federal para ampliar el acceso gratuito a la educación superior mediante nuevos espacios universitarios.

López Monsiváis explicó que uno de los principales retos de este tipo de proyectos es que no se limiten a la asignación inicial de recursos, sino que exista seguimiento permanente en infraestructura, equipamiento, laboratorios, condiciones laborales de docentes y servicios para los estudiantes.

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