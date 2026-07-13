logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN EN GRANDE!

Fotogalería

¡CELEBRAN EN GRANDE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Prematuro, evaluar impacto educativo de la UNRC

Por Samuel Moreno

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) todavía requiere tiempo para evaluar su verdadero impacto en la educación superior y evitar que quede únicamente como un proyecto de apertura institucional sin continuidad presupuestal, consideró Israel López Monsiváis, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y doctor en Estudios Latinoamericanos en Territorio, Sociedad y Cultura.

      El académico señaló que aún es pronto para emitir un juicio definitivo sobre este modelo educativo impulsado por el Gobierno Federal, pues será hasta que concluya su primera generación cuando pueda analizarse su desempeño, la calidad de la formación y las condiciones reales con las que opera la institución.

      La sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en San Luis Potosí inició actividades en septiembre de 2025 y posteriormente fue inaugurada oficialmente en febrero de 2026. El plantel se ubica en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y forma parte de la estrategia federal para ampliar el acceso gratuito a la educación superior mediante nuevos espacios universitarios.

      López Monsiváis explicó que uno de los principales retos de este tipo de proyectos es que no se limiten a la asignación inicial de recursos, sino que exista seguimiento permanente en infraestructura, equipamiento, laboratorios, condiciones laborales de docentes y servicios para los estudiantes. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Denuncian formalmente a Pedro Sola por apología al maltrato animal en CDMX
        Denuncian formalmente a Pedro Sola por apología al maltrato animal en CDMX

        Denuncian formalmente a Pedro Sola por apología al maltrato animal en CDMX

        SLP

        El Universal

        Usuarios impulsan petición para cancelar

        UASLP abre proceso de reacomodo para aspirantes no admitidos
        UASLP abre proceso de reacomodo para aspirantes no admitidos

        UASLP abre proceso de reacomodo para aspirantes no admitidos

        SLP

        Rubén Pacheco

        Varias facultades y campus de la UASLP ofrecen espacios disponibles para aspirantes en proceso de reacomodo.

        Reconoce SCT retrasos en rutas por escasez de unidades
        Reconoce SCT retrasos en rutas por escasez de unidades

        Reconoce SCT retrasos en rutas por escasez de unidades

        SLP

        Rubén Pacheco

        Autoridades estatales invitan a ciudadanos a reportar problemas en transporte para fortalecer comunicación y atención

        Senadoras potosinas declaran no tener casas ni vehículos
        Senadoras potosinas declaran no tener casas ni vehículos

        Senadoras potosinas declaran no tener casas ni vehículos

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Ambas senadoras reportaron ingresos netos y cuentas bancarias sin detallar saldos.