Presenta PRI su agenda legislativa 2025-2027

El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, presentó su agenda legislativa 2025-2027, planteada como una guía dinámica que será evaluada periódicamente para asegurar el cumplimiento de sus objetivos, informó la diputada Sara Rocha Medina, coordinadora de la bancada.

La agenda, elaborada con base en diagnósticos regionales y diálogo con la ciudadanía, prioriza seguridad, salud, bienestar social, empleo, economía, agua, medio ambiente y transparencia. Rocha Medina señaló que cada región del estado tiene necesidades específicas: la Huasteca demanda justicia hídrica, la Zona Media impulso industrial, el Altiplano medidas contra la migración y la Zona Metropolitana atención a movilidad y seguridad.

Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de la Comisión de Salud, destacó que la iniciativa busca transformar problemas sociales en políticas públicas concretas y medibles. Entre los retos identificados están la alta informalidad laboral (más del 52 %), el aumento de la percepción de inseguridad, bajos promedios educativos y más del 38 % de familias en pobreza o vulnerabilidad.

En el sector agrícola, el 97 % de las unidades enfrenta sequía severa, y el 80 % de los productores tiene más de 40 años. “El campo potosino, aunque representa el 3 % de la producción nacional y lidera en jitomate, caña, naranja y chile verde, necesita relevo generacional, financiamiento y tecnificación”, expresó Rocha Medina.

La agenda incluye un Eje Rural con programas para jóvenes productores, riego tecnificado, red de comercialización regional y diversificación agroproductiva, incluyendo agroturismo y productos orgánicos, como parte del compromiso del PRI de ser una oposición responsable y constructiva.