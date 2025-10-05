logo pulso
Presenta Sara Rocha iniciativa para la inclusión

Impulsa la diputada priista la equidad de género en la entidad

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Presenta Sara Rocha iniciativa para la inclusión

La diputada local Sara Rocha Medina, presentó una iniciativa para reformar la Ley de la Persona Joven del Estado y Municipios de San Luis Potosí, con el fin de garantizar la igualdad de género y la inclusión de todas las juventudes.

La propuesta busca que el Estado reconozca explícitamente el derecho a la igualdad de género y establezca políticas que promuevan la equidad sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, religión, orientación sexual u otras circunstancias que puedan afectar la dignidad de los jóvenes.

Entre las medidas que plantea la iniciativa se encuentra el fortalecimiento de las instancias de juventud y la creación de organismos especializados para asegurar la representación de grupos vulnerables en espacios sociales y políticos. Según Rocha Medina, estas acciones también buscan proteger el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad de los jóvenes.

En marzo pasado, la diputada presentó otra propuesta que generó polémica al limitar la presentación de iniciativas ciudadanas, al exigir que cuenten con el respaldo de al menos 0.13 por ciento de la lista nominal de electores, equivalente a más de tres mil personas. 

En ese momento, colectivos y organizaciones civiles, principalmente integrados por juventudes, alertaron que la medida podría restringir la participación directa de la ciudadanía en la creación de leyes.

Actualmente, en San Luis Potosí existen colectivos que buscan impulsar políticas públicas en áreas como movilidad, derechos humanos, salud, educación e inclusión, con el objetivo de garantizar que las y los jóvenes tengan representación y acceso a espacios de participación social y política.

