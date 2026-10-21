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Presenta Villa de Pozos cartelera de su Festival de Día de Muertos

Por Leonel Mora

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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Presenta Villa de Pozos cartelera de su Festival de Día de Muertos
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      Villa de Pozos presentó la cartelera de su Segundo Festival de Día de Muertos, evento que se realizará de este jueves 22 de octubre al domingo 1 de noviembre y que tendrá actividades culturales, artísticas y educativas no sólo en la cabecera municipal, sino en distintos puntos del municipio.

      El programa iniciará el día 22 con la presentación del mural Xantolo y continuará el 23 con la inauguración de un altar monumental y la participación de la comparsa "Los Huehues", procedente de San Martín Chalchicuautla. Entre las actividades programadas también se encuentran recorridos de leyendas en el Panteón Municipal los días 24 y 25, donde se narrarán historias y relatos vinculados a la tradición del Día de Muertos.

      La programación incluye concursos de catrinas en el jardín de niños "Josefa Ortiz de Domínguez" y en la primaria "Francisco I. Madero" los días 26 y 27, respectivamente. El día 28 se realizará el concurso de cortometrajes "Mitos y Leyendas", mientras que el día 30 habrá una actividad de exploración urbana y visual en el Panteón Municipal.

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