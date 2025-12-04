logo pulso
Presentan colectivos, iniciativa contra la violencia a menores

La inciativa tiene como fin, dar mayor protección a niñas, niños y adolescentes

Por Leonel Mora

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudadanas interesadas en lograr una mayor protección de las niñas y niños contra la violencia que se genera en los centros educativos, entregaron este miércoles una iniciativa al Congreso del Estado para hacer posible la creación, en cada plantel, de una Unidad de Prevención, Detección y Atención de la Violencia Escolar a cargo de personal especializado.

Esta iniciativa, presentada por las asociaciones Apoyare, Shakti y otras, busca reformar y añadir nuevas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí para lograr que los casos de violencia escolar se puedan detectar a tiempo y se eviten perjuicios al sano desarrollo de las y los menores.

Algunas de sus proponentes, como Claudia Elizabeth Cuéllar Ochoa, Victoria Estefanía Ramos Ibarra y Mónica Reinosa Morales, señalaron que los casos de violencia en las escuelas no se detectan a tiempo, pues los centros educativos no cuentan con personal especializado ni tienen herramientas de evaluación, además de que, en la práctica, no existe una buena coordinación entre instancias como la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), el Sistema Estatal DIF, el Sector Salud y las áreas especializadas de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La iniciativa pretende, con la creación de unidades especiales en cada escuela, identificar señales tempranas de violencia; aplicar diagnósticos y herramientas técnicas; dar orientación psicológica y primeros auxilios psicológicos; canalizar los casos a instituciones competentes; registrar datos reales para diseñar mejores políticas públicas y ayudar a coordinar la actuación entre instituciones.

Las promoventes esperan que, mediante su iniciativa, la violencia ya no pase desapercibida; que sea detectada a tiempo; que se atienda correctamente, y que ninguna niña, niño o adolescente quede sin protección.

La propuesta pasará a manos de las y los legisladores para ser analizada en comisiones.

