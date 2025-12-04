logo pulso
LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Clippers ya sin Paul rompen mala racha

Por AP

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Clippers ya sin Paul rompen mala racha

ATLANTA.- James Harden anotó 27 puntos y repartió nueve asistencias, y los Clippers de Los Ángeles cortaron una seguidilla de cinco derrotas al aplastar el miércoles 115-92 a los Hawks de Atlanta, para salir airosos en su primer partido desde que decidieron desprenderse del astro veterano Chris Paul.

Kawhi Leonard sumó 21 puntos, seis rebotes y cinco asistencias. Ivica Zubac contribuyó con 14 puntos y 17 rebotes por los Clippers, quienes ganaron por sexta vez en esta temporada.

Horas antes, los Clippers enviaron a casa a Paul, 12 veces elegido al Juego de Estrellas, quien estaba promediando apenas 2,3 puntos en lo que se espera sea la última temporada de su carrera de 21 años en la NBA. El astro jugó en 16 de los 21 partidos de los Clippers en su regreso a la franquicia donde tuvo algunos de los mejores años de su carrera.

Nickeil Alexander-Walker lideró a los Hawks con 21 puntos. Dyson Daniels añadió 15 unidades y dos robos.Jalen Johnson, quien lidera a los Hawks en puntos (23,2), rebotes (10) y asistencias (7,2), fue descartado a última hora debido a un problema de rigidez muscular en la pantorrilla derecha. Kristaps Porzingas (enfermedad) también se perdió el duelo, y el guardia Trae Young aún está a unas semanas de regresar de una lesión de rodilla.

SLP

AP

SLP

Ana Paula Vázquez

Desde muy joven David Hernández mostró un fuerte interés por el pugilismo

SLP

AP

SLP

El Universal